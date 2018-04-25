Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Ветераны России выступили со своей позицией по борьбе с коррупцией
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3434123213

Ветераны России выступили со своей позицией по борьбе с коррупцией

Сегодня, 12:51ПолитикаРустэм БашкирцевФото: veteransrussian.ru
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция