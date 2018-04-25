Ветераны России выступили со своей позицией по борьбе с коррупцией

«Борьба с коррупцией, по-прежнему, остается самой актуальной темой в российском обществе.

Проблемы борьбы с коррупцией в России возникли не вчера. Впервые данное социальное зло упоминается уже в письменных источниках XIV века. В эпоху царизма взяточничество классифицировалось на «мздоимство» и «лихоимство». В первом случае «слуга Государев» совершал противоправные действия за взятку, а во втором исполнял свои прямые обязанности в корыстных интересах.

Наш народ чиновничью тягу к деньгам отразил во множестве поговорок и пословиц о взятках и взяточниках, вот хотя бы некоторые из них:

Не подмажешь - не поедешь.

Суд прямой, да судья кривой.

Судьям то и полезно, что в карман полезло.

Всяк подьячий любит калач горячий.

Не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом.

Земля любит навоз, лошадь - овес, а судья - принос.

Пред Бога - с правдой, а пред судьей - с деньгами.

По результатам различных современных исследований наибольшая доля профессиональной коррумпированности в нашей стране, по-прежнему, приходится на чиновников всех уровней власти. Наибольшее количество фактов коррупции и взяточничества зафиксировано среди глав региональных и местных администраций, работников региональных министерств и ведомств.

28 марта 2018 года депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская направила запрос на имя Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и Генерального прокуратура России Юрия Чайки о законности и наличии состава преступления в схемах по отчуждению башкирской республиканской собственности в пользу коммерческих структур – ссылка по теме.

Первоначальный запрос был сделан на имя парламентария Председателем партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» Ильдаром Резяповым. В качестве конкретного примера Ильдар Резяпов приводит историю с отчуждением недвижимости в Уфе и уфимском районе через ГУП Управление административными зданиями РБ (ГУП УАЗ) и ООО «Строительные инвестиции».

Государственное унитарное предприятие Управление административными зданиями (ГУП УАЗ) учредило ООО «Строительные инвестиции» и в качестве уставного капитала передало ему ряд зданий в Уфе.

Кадастровая стоимость этих объектов оценивалась в несколько десятков миллионов рублей.

«Строительные инвестиции», будучи дочкой госструктуры, со скидками и преференциями оформило в собственность землю под этими зданиями. Причем стоимость участков в центре Уфы значительно превышает стоимость готовых объектов на них. Позднее оказалось, что и здания, и земли перешли в собственность третьих лиц, а их кадастровая стоимость выросла с 10 до 151 млн рублей.

И во всех этих многоходовочках, как выяснилось, главными фигурантами стали чиновники Республики Башкортостан, руководители государственных предприятий, а за многими решениями стоят подписи вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева и премьера Рустэма Марданова. Более того, анализ организованных связей говорит о том, что во главе этой группы стоят Евгений Гурьев и бизнесмен Урал Ахметов.

Уже долгие годы представители различных слоев гражданского общества ведут жаркие дискуссии и активно спорят по поводу того, насколько эффективны и целесообразны используемые методы и способы в решении проблемы под названием: «борьба с коррупцией в России». Безусловно, ни у кого не вызывает сомнения, что мздоимство в нашей стране приобретает поистине угрожающие масштабы, парализуя функционирование практически всех институтов человеческой жизнедеятельности. Чиновничий бюрократизм является некой питательной средой для взяточничества. К сожалению, главной ценностью для представителей верхушки и политической элиты сегодня являются материальные ресурсы. Эта «болезнь» уже давно приобрела системный характер. Естественно, что борьба с коррупцией в России должна вестись все 24 часа в сутки. Но, вместе с тем, очень важно понять, адекватных ли мер в настоящее время придерживаются власти, чтобы искоренить вышеуказанное зло.

31 марта 2018 года Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу ряд предложений по совершенствованию мер по борьбе с коррупцией. Предложенные поправки свидетельствует о беспрецедентных мерах со стороны государства по предотвращению и пресечению коррупционных деяний. Из их числа - возможность осуществления контроля за расходами уволенных должностных лиц, а также обращения в доход Российской Федерации как имущества, законность средств на приобретение которого не подтверждена, так и денежной суммы, эквивалентной его стоимости.

В России последние несколько лет идет серьезное наступление на коррупционеров. Только в 2017 году возбуждены десятки громких уголовных дел против нарушителей закона, взяточников и получателей откатов всех мастей. Причем оздоровление идет не только в государственных структурах, но и в коммерческих организациях.

Так, в частности, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков после ареста владельцев группы «Сумма» сообщил, что данное задержание не является «одноразовой акцией» и что власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств». А разговоры о том, что в деле Зиявудина и Магомеда Магомедовых есть якобы политическая подоплека — не что иное, как «политические пересуды».

- Оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях, — сказал Дмитрий Песков.

Ильдар Резяпов, председатель партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»:

- Вместе с тем, как свидетельствуют многочисленные социологические исследования, меры, которые государство принимает для искоренения коррупции, пока что малоэффективны: чиновники продолжают брать взятки и злоупотреблять должностным положением, не боясь ответственности. Однако борьба с этим социальным злом может выйти на более качественный уровень, если начнут надлежащим образом исполняться принятые законы. Для решения проблемы необходимо, чтобы деятельность государственных органов носила открытый характер. Все ветви власти должны быть прозрачны для народа.

В начале 1999 года тогда ещё заместитель Генерального прокурора России Юрий Чайка заявил, что Российская Федерация входит в десятку наиболее коррумпированных стран мира и что коррупция является одной из самых деструктивных сил в российском государстве.

На момент избрания Путина президентом в 2000 году высшие органы власти были коррумпированы практически на 100 %: поэтому олигархи не только не считали нужным платить налоги в бюджет, но и лоббировали разрушающие государство законы. Весь первый срок Путина прошёл в борьбе с олигархами за власть в стране, которая после громкого дела Ходорковского завершилась убедительной победой государства. Нефтяные компании начали выплачивать налоги и пошлины в полном объёме, а коррупция перешла из открытой в скрытую фазу.

В качестве стратегии борьбы с коррупцией была выбрана прозрачность, а также усиление контроля за доходами и расходами госслужащих.

Государственный бюджет при Путине стал одним из самых прозрачных в мире. По итогам 2012 года в рейтинге прозрачности бюджетов, составленном организацией International Budget Partnership, Россия заняла 10-е место (из 100 исследованных стран), опередив такие государства, как Германия, Испания и Италия.

С уважением,

Пресс-служба Партии Ветеранов России,

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