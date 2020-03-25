Не надеяться на «авось»: следующая рабочая неделя в России объявлена нерабочей

«Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Надо обязательно соблюдать рекомендации по коронавирусу, проявить ответственность. И побыть дома. Давайте не будем надеяться на наш русский „авось“. В рамках экономических мер мы на полгода автоматически продлим все соцпособия и льготы, увеличим выплаты безработным, предусмотрим кредитные каникулы для тех, кто потерял доход, дадим малому и среднему бизнесу отсрочки по кредитам, обложим дивиденды, выводящиеся за рубеж, дополнительным налогом. Все эти меры сработают, если мы проявим сплоченность и если государство и общество будут действовать вместе. Давайте помнить об ответственности за своих близких».