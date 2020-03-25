Не надеяться на «авось»: следующая рабочая неделя в России объявлена нерабочей
Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.
С 28 марта по 5 апреля россиян ждут длинные выходные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Заработная плата будет сохранена.
По словам президента, необходимость в длинных выходных возникла в связи с мерой снижения скорости распространения коронавируса.
«Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Надо обязательно соблюдать рекомендации по коронавирусу, проявить ответственность. И побыть дома. Давайте не будем надеяться на наш русский „авось“. В рамках экономических мер мы на полгода автоматически продлим все соцпособия и льготы, увеличим выплаты безработным, предусмотрим кредитные каникулы для тех, кто потерял доход, дадим малому и среднему бизнесу отсрочки по кредитам, обложим дивиденды, выводящиеся за рубеж, дополнительным налогом. Все эти меры сработают, если мы проявим сплоченность и если государство и общество будут действовать вместе. Давайте помнить об ответственности за своих близких».
Напомним, в настоящее время в России зафиксировано 658 человек, инфицированных коронавирусом. В Башкирии их число достигло 4-х.