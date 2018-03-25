В администрации главы Башкирии ожидаются кадровые перестановки

В администрации главы Башкирии Рустэма Хамитова обсуждается возможная отставка ее руководителя Владимира Нагорного. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой сразу на два своих информированных источника.

По данным издания, в башкирском Белом доме рассматривается вариант замены господина Нагорного на бывшего управделами администрации Андрея Трухана, возглавляющего в настоящее время Госкомстрой РБ.

Напомним, что Владимир Нагорный управляет администрацией главы Башкирии с ноября 2016 года. Журналисты «Коммерсанта» располагают комментарием непосредственно самого Владимира Нагорного о его отставке. По словам чиновника, он не в курсе такого развития событий.