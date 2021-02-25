В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

По её словам, задержание не связано с работой Беляева в команде Радия Хабирова. Речь идет о предварительном общении вице-премьера со следователями по эпизоду, который произошёл несколько лет назад. Задержание Беляева связано с уголовным делом в отношении экс-министра строительства Башкири Рамзиля Кучарбаева.