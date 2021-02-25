В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

По её словам, задержание не связано с работой Беляева в команде Радия Хабирова. Речь идет о предварительном общении вице-премьера со следователями по эпизоду, который произошёл несколько лет назад. Задержание Беляева связано с уголовным делом в отношении экс-министра строительства Башкири Рамзиля Кучарбаева.
Рамзиль Кучабраев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау, рассказала Диана Ихсанова.
Она также пояснила, что дело не связано с коррупцией, хищениями и другими тяжкими преступления. Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах.
Напомним, Кучарбаева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 он, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства РБ», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау. Однако объект не был готов к эксплуатации. Сумма контракта составила более 95 миллионов рублей. Тогда Борис Беляев занимал должность мэра Кумертау.