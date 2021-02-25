Сегодня отмечается День Государственного флага Башкирии

Флаг был принят 25 февраля 1992 года. Каждый цвет имеет свое значение: синий — ясность, добродетель и чистоту их помыслов, белый — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству народов РБ, зеленый — свободу и вечность жизни. В центре расположен золотистый цветок курая, символизирующий дружбу, а семь его лепестков — семь родов, проживающих на территории Башкирии.
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев пожелал в День флага Башкирии гордиться своей родиной, здоровья, мирной и благополучной жизни, а также успехов во всем.
Пусть же духовные устремления, символически отраженные в Государственном флаге Башкортостана, определяют собой вектор развития республики, сказал Толкачев.
Радий Хабиров на своей страничке в Instagram опубликовал свою фотографию на фоне флага и поздравил с праздником.