Сегодня отмечается День Государственного флага Башкирии

Сегодня отмечается День Государственного флага Башкирии

25 февраля , 13:13ПолитикаАнна КононоваФото: Курултай Башкирии
Сегодня, 25 февраля, в Башкирии отмечается День государственного флага республики. С праздником поздравили глава региона Радий Хабиров и председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Флаг был принят 25 февраля 1992 года. Каждый цвет имеет свое значение: синий — ясность, добродетель и чистоту их помыслов, белый — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству народов РБ, зеленый — свободу и вечность жизни. В центре расположен золотистый цветок курая, символизирующий дружбу, а семь его лепестков — семь родов, проживающих на территории Башкирии.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев пожелал в День флага Башкирии гордиться своей родиной, здоровья, мирной и благополучной жизни, а также успехов во всем.

Пусть же духовные устремления, символически отраженные в Государственном флаге Башкортостана, определяют собой вектор развития республики, сказал Толкачев.

Радий Хабиров на своей страничке в Instagram опубликовал свою фотографию на фоне флага и поздравил с праздником.

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