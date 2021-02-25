Новые люди в Башкирии дали старт политическому шоу «#ДебатыКандидаты»

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей.

В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников. Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта. Компетентное жюри проведет отбор, после чего 30 участников будут поделены на три команды и смогут побороться за главный приз – средства на реализацию своего проекта. «Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал. Тех, кто по-настоящему готов изменить жизнь своего региона к лучшему. Примите участие в проекте «#ДебатыКандидаты», докажите, что ваш проект достоин реализации», – говорит председатель партии Алексей Нечаев. Шоу «#ДебатыКандидаты» можно будет увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram. Участников поселят в один дом наподобие тик-ток хауса. Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт. Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов. «Мы запускаем проект #ДебатыКандидаты в Башкортостане с уверенностью, что у нас очень много активных и инициативных людей готовых не только предложить свои инициативы, но и побороться за то, чтобы реализовать их именно здесь, в республике. Ведь проект задуман именно для того, чтобы дать возможность лидерам в регионах реализовать свои инициативы. Подать заявку может даже новичок в политике, наставниками участников станут эксперты федерального уровня», - говорит руководитель Башкирского отделения «Новых людей» Кирилл Куликов.

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