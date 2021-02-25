Андрей Назаров прокомментировал задержание министра ЖКХ Башкирии

Андрей Назаров заявил, что журналисты уже пытались добиться от него комментария по ситуации.
- Мне трудно комментировать это дело. Органы следствия у нас действуют независимо от региональных властей. Эпизоды, инкриминируемые Борису Владимировичу, относятся к периоду, когда ни я, ни Глава региона здесь ещё не работали, - пояснил премьер-министр Башкирии.
По словам Назарова, эпизоды, которые инкриминируются министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, связаны с работой Беляева на посту мэра Кумертау.
- Это то же самое дело, по которому уже был задержан, а затем помещен под домашний арест министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Надеюсь, следствие со всем этим разберётся и затем суд поставит точку, - добавил Назаров.
Напомним, главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 он, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства РБ», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау. Однако объект не был готов к эксплуатации. Сумма контракта составила более 95 миллионов рублей. Тогда Борис Беляев занимал должность мэра Кумертау.
Напомним, о задержании министра ЖКХ РБ Бориса Беляева стало известно днем 25 февраля. Позже информацию подтвердили в пресс-службе администрации главы республики.