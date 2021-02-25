Адвокат опроверг слухи об аресте сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

Отметим, слухи об аресте Рахимова-младшего в столице Австрии Вене распространились в ряде Telegram-каналов. По словам адвоката, информация не соответствует действительности. Кроме того, он рассказал РИА «Новости», что Урал Рахимов сначала рассмеялся, услышав об аресте, а потом возмутился.
Макаренко сообщил, сын экс-президента Башкирии живет в Австрии в статусе политического беженца и ещё в 2017 году страна отказалась выдать его России.
А насчет прочего, ареста и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация, цитирует агентство адвоката.
Напомним, в 2014 году в отношении Рахимова-младшего было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. В сентябре 2014 сын экс-президента РБ был объявлен в розыск. В итоге он получил статус политического беженца и проживает в Австрии.