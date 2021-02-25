Адвокат опроверг слухи об аресте сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

Напомним, в 2014 году в отношении Рахимова-младшего было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. В сентябре 2014 сын экс-президента РБ был объявлен в розыск. В итоге он получил статус политического беженца и проживает в Австрии.