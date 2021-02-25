Адвокат опроверг слухи об аресте сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

Адвокат опроверг слухи об аресте сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

25 февраля , 13:57ПолитикаАнна КононоваФото: Новые Известия
Адвокат Сергей Макаренко опроверг информацию об аресте Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отметим, слухи об аресте Рахимова-младшего в столице Австрии Вене распространились в ряде Telegram-каналов. По словам адвоката, информация не соответствует действительности. Кроме того, он рассказал РИА «Новости», что Урал Рахимов сначала рассмеялся, услышав об аресте, а потом возмутился.

Макаренко сообщил, сын экс-президента Башкирии живет в Австрии в статусе политического беженца и ещё в 2017 году страна отказалась выдать его России.

А насчет прочего, ареста и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация, цитирует агентство адвоката.

Напомним, в 2014 году в отношении Рахимова-младшего было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». По данным следствия, Рахимов совместно Левоном Айрапетяном, используя служебное положение своего отца, организовал хищение акций башкирского ТЭКа на сумму более 130 млрд рублей. В сентябре 2014 сын экс-президента РБ был объявлен в розыск. В итоге он получил статус политического беженца и проживает в Австрии.

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