В Башкирии сменился председатель совета Торгово-промышленной палаты

В Башкирии сменился руководитель совета торгово-промышленной палаты региона, им назначен директор завода пластмассовых изделий Раиль Фахретдинов. Как сообщает «Горобзор» решение о назначении Фахретдинова главой совета было принято на очередном заседании, после того как его предшественник Юрий Пустовгаров занял пост руководителя вертолётного завода в Казани.

Раиль Фахретдинов родился в 1961 году в селе Новые Бишиды Туймазинского района Башкирии. В 1979 году закончил училище по специальности электромонтёр промышленных и нефтяных установок. В 1983 году получил диплом Уфимского индустриально-педагогического техникума с железнодорожным уклоном. В 1990 году заочно закончил Свердловский инженерно-педагогический институт по специальности электроэнергетические системы и сети.