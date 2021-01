Сегодня, 25 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников наладить живое общение с народом.

— Мы перестали разговаривать с людьми. Перестали с людьми встречаться. Мы перестаем давать им ответы живьем, а не отписками. Они еще больше раздражаются. Прошедший год был на нашей памяти одним из самых нервозных привело к очень взбудораженному населению, — Глава республики порекомендовал главам муниципалитетов проверить состав Общественной палаты и призвал включить туда «неприятных людей, которые правду в глаза говорят».

