В Архангельском районе Башкирии назначен новый глава. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

— Решением муниципального Совета от 18 января исполняющим обязанности главы Архангельского района назначен Саитгалин Айрат Закирович. Ранее он работал секретарем Совета в Кармаскалинском районе, — заявил Хабиров. По словам Радия Хабирова, экс-глава района Ильшат Аминев покинул пост по собственной инициативе. Также он попросил проследить за тем, чтобы бывшему руководителю администрации района помогли с поиском работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter