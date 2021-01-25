Путин ответил на вопрос студента уфимского вуза о дворце в Геленджике

Студент третьего курсу Уфимского государственного нефтяного университета Данил Чемезов поинтересовался у президента, правда ли, что он владеет дворцом в Геленджике. На что Владимир Путин ответил, что ничего из того, что указано в расследовании не находится в его собственности.
Ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, прокомментировал президент.
Он также сообщил, что сам фильм не смотрел из-за отсутствия свободного времени. Однако ознакомился с видеофрагментами, которые ему принесли помощники.
Напомним, на прошлой неделе на своём Youtube-канале Алексей Навальный опубликовал видео-расследование «Дворец Путина. История самой большой взятки». Оппозиционер утверждает, что президенту России принадлежит дворец в Геленджике с огромной территорией и виноградники.