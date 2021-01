Путин ответил на вопрос студента уфимского вуза о дворце в Геленджике

Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу со студентами российских вузов в прямом эфире. В ходе встречу прозвучал вопрос и о его дворцах, фильм о которых снял оппозиционер Алексей Навальный.

Студент третьего курсу Уфимского государственного нефтяного университета Данил Чемезов поинтересовался у президента, правда ли, что он владеет дворцом в Геленджике. На что Владимир Путин ответил, что ничего из того, что указано в расследовании не находится в его собственности. Ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, прокомментировал президент. Он также сообщил, что сам фильм не смотрел из-за отсутствия свободного времени. Однако ознакомился с видеофрагментами, которые ему принесли помощники. Напомним, на прошлой неделе на своём Youtube-канале Алексей Навальный опубликовал видео-расследование «Дворец Путина. История самой большой взятки». Оппозиционер утверждает, что президенту России принадлежит дворец в Геленджике с огромной территорией и виноградники.

