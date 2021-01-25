Путин ответил на вопрос студента уфимского вуза о дворце в Геленджике

Студент третьего курсу Уфимского государственного нефтяного университета Данил Чемезов поинтересовался у президента, правда ли, что он владеет дворцом в Геленджике. На что Владимир Путин ответил, что ничего из того, что указано в расследовании не находится в его собственности.