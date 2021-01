«Электоральный султанат»: эксперты дают свои прогнозы на новый 2021 год

Mkset пообщался с экспертами, аналитиками и участниками политической жизни Башкирии, чтобы узнать, что ждет республику в 2021 году.

2020-й стал самым турбулентным годом со времен Второй мировой войны, привнеся такой объем дестабилизирующих и непредвиденных факторов, что они полностью переписали всю рутину жизни, считает политолог Арсен Шаяхметов. Уже сложно вспоминается мир повсеместного офлайна с отсутствием масок и свободой перемещений. По его мнению, мы уже стабилизировали жизнь в ковидной реальности, а впереди ещё постковидная. Большинство экспертов сходятся во мнении, что начало 2021-го года для России с экономической точки зрения будет неблагоприятным. Это притом, что страна избежала жесткого локдауна и остановки производств. Если после ограничений весны 2020 года экономику удалось снова запустить, то во второй раз это может уже не получиться. Во многом влияние оказывает низкая цена на нефть и локдауны в Европе и США. — 2021 год станет годом выживания в физическом и экономическом плане. Мы будем дрейфовать между экономическими и эпидемиологическими волнами — словно между Сциллой и Харибдой. Сегодня власти видят решение вопроса с пандемией в массовой вакцинации. Она должна стать источником экономического восстановления — позволить вернуться к насущным задачам. Однако наскоком вряд ли удастся решить пандемический вопрос. Во-первых, вирус никуда не уйдет, а будет мутировать. Во-вторых, вакцинация не является панацеей и воспринимается неоднозначно. В-третьих, мы не знаем, какие неожиданные Х-факторы готовит нам наступивший год, ведь дьявол кроется в деталях, — объясняет политолог. Для Башкирии 2021 год станет продолжением 2020-го — цели и задачи остаются прежними. Магистральными событиями года должны стать восстановление экономики и выборы в Государственную Думу, считает Шаяхметов. Фоном будут идти инфраструктурные проекты и периодические протесты, эхо которых распространяется в республике уже с начала года. Политолог Дмитрий Михайличенко считает при этом, что республиканская экономика должна выстоять. — Бюджет республики достаточен для того, чтобы выполнять социальную функцию государства и обеспечивать повестку развития. Однако хроническое недофинансирование всех регионов сказывается и на Башкирии: даже несмотря на эффективный лоббизм, денег республике не хватает. В этом плане ключевую роль будет играть способность республиканской власти привлекать инвестиции и лоббировать деньги у федерального центра. Провалов здесь не ожидаю, но можно ожидать более скромные параметры развития. Конечно, ковид будет продолжать формировать повестку, особенно в случае наступления очередной волны, но сегодня он постепенно выводится за скобки — и люди устали от этой темы, и есть запрос на нормализацию жизни, говорит Шаяхметов. В ситуации с пандемией, по мнению правительства, решение найдено, и фокус внимания смещается на экономические вопросы. В безусловном «плюсе» было только сельское хозяйство. Промышленный и строительный секторы к концу года приблизились к докризисным показателям. Непродовольственная торговля во второй половине года также показала существенный рост, а вот сфера услуг, как и ожидалось, находится в глубокой депрессии — восстановление идет очень медленно и болезненно. — С определённой долей вероятности можно говорить о снятии большей части пандемийных ограничений, что стабилизирует ситуацию в экономике. С учетом сохранения волатильности на рынке энергоресурсов и доминирования нефтегазового комплекса в России следует ожидать сохранения кризисных явлений. С другой стороны, основные импортеры российских товаров ЕС и Китай сохранили свою платежеспособность, что сохраняет физический объем российского экспорта, вследствие чего стабильное поступления валютных средств обеспечит устойчивость экономики. Восстановление экономики до уровня 2019 года произойдет не ранее 2023 года, — говорит экономист Рустем Шаяхметов. Республика очень много тратила на здравоохранение, образование и социальную политику (вошла в топ-10 по всем трем направлениям), что привело к существенному бюджетному дефициту. Здорово помогли трансферты — Башкирия стала одним из лидеров в стране и по этому показателю, но трансферты не смогли покрыть все расходы. Несмотря на пандемию и общий экономический спад, удалось быть «в плюсе» к 2019 году и по инвестициям. По мнению экономиста Шаяхметова, в Башкирии обнажится проблема миграции населения. Доходы населения, по словам эксперта, восстановятся не ранее 2024–2025 года при наличии благоприятных условий. Главной проблемой в этом году будет безработица, особенно обострится ситуация в сёлах. Оказание мощной финансовой федеральной поддержки региональным бюджетам позволит избежать серьезных осложнений в социальной сфере. — Ситуация в демографии ухудшится. Рождаемость будет продолжать снижаться как из-за экономических факторов, так и из-за неэффективной демографической политики. По моим прогнозам, количество умерших в этом году будет на 15-20% больше, чем в 2019 году. Пока будут сохраняться пандемийные ограничения, миграционная убыль в Башкирии будет заморожена. После их снятия и начала восстановления экономики ежегодный миграционный отток увеличится до 7-8 тысяч человек. Я думаю, что с учетом переписи населения в 2021 году будет зафиксирована численность населения Башкирии менее 4 млн человек. Соответственно, наша республика по этому показателю переместится с первого места в ПФО на второе место, а Татарстан на первое, — констатирует экономист. Главным политическим вызовом 2021 года в России эксперты называют выборы в Госдуму. Сторонники Алексея Навального рассчитывают использовать систему «Умного голосования», которая забирает голоса у «Единой России» в пользу любого оппозиционного кандидата. В основном от «Умного голосования» выигрывает КПРФ. Если власть попытается выиграть выборы нечестным путем, то это чревато уличными протестами. Ожидается естественный процесс обновления состава нижней палаты с вхождением новых партий или поражением кого-то из «думских старцев». В Башкирии политолог Дмитрий Михайличенко в качестве прогноза на будущий год озвучивает термин «электоральный султанат». — Хабиров — человек Системы и будет искать способы получить преимущества от общей запретительной динамики федеральных властей. Во взаимоотношениях общества — власть один мощный раздражитель (Куштау) деактуализирован. Если республиканские власти осознают необходимость мирного, уважительного и компромиссного позиционирования — проблем будет меньше. При этом политолог напоминает о «глубинных проблемах с башкирским народом». По мнению эксперта, «нынешние кураторы межнациональных отношений способны только множить эти проблемы, но не решать их». — Характерно, что имидж Радия Хабирова становится все менее агрессивным и более конструктивным. Это более перспективный вариант позиционирования. И еще один фактор: некоторые сертифицированные общественники решили, что их перспективы прохождения в Госдуму зависят от их имиджа «оппозиционных» и «независимых». В своем стремлении создать этот имидж бесперспективных они могут увлечься и вовлечь Радия Хабирова в череду неприятных инфоповодов. Этот манипуляторский «социальный конструктивизм» нужно пресекать. Именно здесь главе Башкирии стоит показать управленческую дисциплину.

