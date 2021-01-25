«Электоральный султанат»: эксперты дают свои прогнозы на новый 2021 год

— Ситуация в демографии ухудшится. Рождаемость будет продолжать снижаться как из-за экономических факторов, так и из-за неэффективной демографической политики. По моим прогнозам, количество умерших в этом году будет на 15-20% больше, чем в 2019 году. Пока будут сохраняться пандемийные ограничения, миграционная убыль в Башкирии будет заморожена. После их снятия и начала восстановления экономики ежегодный миграционный отток увеличится до 7-8 тысяч человек. Я думаю, что с учетом переписи населения в 2021 году будет зафиксирована численность населения Башкирии менее 4 млн человек. Соответственно, наша республика по этому показателю переместится с первого места в ПФО на второе место, а Татарстан на первое, — констатирует экономист.