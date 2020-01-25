Ушла эпоха: в отставку подал помощник президента Владислав Сурков

Как сообщает издание РБК, с государственной службы решил уйти помощник президента России Владислав Сурков. Об этом же решении Владислава Юрьевича сообщили сегодня многие Telegram-каналы, а также известные федеральные медийные персоны.

- В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах, – в своем Telegram сообщил Алексей Чеснаков, руководитель Центра политической конъюнктуры.

Владислав Сурков известен тем, что в разные годы и в разных должностях курировал внутреннюю политику в России, вопросы ДНР и ЛНР, с конца 1990-х, когда он только появился в кремлевских властных кабинетах, его называли «серым кардиналом Кремля».