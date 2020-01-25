Итоги недели: Принц отказался от титула, а чиновники Уфы не отказались от бортпитания

Новогодние каникулы позади, Старый новый год проводили, китайский — традиционно встретили по всем восточным законам. Наконец, можно начать работать. Ибо до 23 февраля осталось месяц и скоро в офисах начнут креативно решать, как порадовать мужчин. Тем временем чиновники, уже решили, чем порадовать себя и заказали перелеты и VIP-обслуживание на 11 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию Госкомтранспорта Башкирии, авиакомпания должна предоставить перелеты общей продолжительностью 23 часа. На борту самолета пассажиров должны обслуживать бортпроводники, бортпитание также должно быть предусмотрено, как и кондиционирование.

Сами же знаете, голодное брюхо, к учениям и даже развлечениям глухо. Да-да, к учениям. Через две недели в Уфе пройдет форум студентов, обучающихся за пределами республики Башкортостан. Мероприятие пройдет традиционно в «Конгресс-Холле Торатау». Гостей соберется 720 человек. Всех их накормят обедом, стоимость которого составит 468 тысяч рублей. Это выходит по 650 рублей на человека. То есть учатся они не в Уфе, а тут прилетят на торжественный форум и обед, стоимость которого почти в 4 раза дороже бизнес-ланча и в десятки раз дороже привычной сосиски в булочке. Полагаю, смету должен оценить и новый прокурор республики. Им стал Владимир Ведерников, который ранее занимал должность заместителя прокурора города Москвы.

На этой неделе мы порадовались за нашего земляка — уроженец Нефтекамска Владимир Якушев занял пост министра ЖКХ и строительства. Вслед за этим назначением пришла недобрая весть: в правительстве Башкирии приняли решение увеличить размер минимальной платы взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Кстати, это не единственное назначение. В Башкирии появилась своя «Валентина Терешкова»: спустя почти 60 лет после ее полета на космическом корабле Восток-6, власти посчитали возможным назначить главой района женщину. Администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко, деловые и профессиональные качества которой отметил Радий Хабиров. Гордиенко родом из Учалов и проработала всю жизнь в социальной сфере. Последние восемь лет трудилась в качестве заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам.

Социальные проблемы в настоящее время наиболее значимые в регионе. Да что там в регионе, в стране! Уже которую неделю все обсуждают щедрость российского правительства, обещающего выплачивать материнский капитал даже за первенца. Я всегда задумывалась, откуда взялась именно эта сумма? С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала составляет 466 617 рублей. Что лежит в себестоимости? 100 пеленок-распашонок, пятьдесят пачек памперсов? Возможно, наши власти мотивируют платно рожать в США? Я тут поинтересовалась хватит ли маткапитала на поездку за такой медицинской услугой.

В общем поездка на роды в Майами без услуг врача — $3900. Ну, а как же без врача? Значит, берем врача и рожаем, потом идем в кассу и оплачиваем $11900. Не хватает? Так вот кто разозлил Трампа: США теперь отказывает беременным в визе. Кто сказал, что маткапитал интересен только для малообеспеченных? Вот же, справедливость восторжествовала — богатые тоже плачут (платят).

Хотя мы в редакции очень надеемся, что восторжествует справедливость и в случае с отцом-одиночкой, несколько лет пытающегося получить «отцовский капитал». Житель города Янаула Джамолидин Хамидов, который в одиночку воспитывает двух сыновей, обратился в местное управление Пенсионного фонда с просьбой выделить ему материнский капитал, однако получил отказ. При этом Джамолидину в определенной степени повезло — отстаивать его интересы взялся юрист из Нефтекамска Александр Афанасьев, который почти десять лет назад стал первым в России отцом-одиночкой, отсудившим у Пенсионного фонда материнский капитал.

Также на этой неделе мы встретились с девушкой, которая является по словам главы региона — представителем агрессивной субкультуры. Убежденная в идеологии чайлд-фри, она откровенно рассказала нашему журналисту, почему не хочет становиться матерью.

Вот здесь, про то что власти Башкирии приняли решение о снижении процентной ставки по ипотеке с 5,5% до 3%.Заместитель директора Фонда развития жилстроя республики Евгений Декатов отметил, что снижение затронет только те семьи, где второй и последующий ребенок были рождены после 1 января 2018 года. Так что нечего было, вперед паровоза… А вот здесь про сироту, которая воспитывает двоих детей. На этой неделе 37-летняя жительница Уфы Наталья Зырянова вышла на пикет к Дому Республики, потому что уже несколько лет добивается жилья. Кстати, Константин Толкачев высказался, что митинги — это «непростая тема» и признал, что люди должны иметь право проводить публичные мероприятия. В то же время он упомянул некий «баланс интересов», который необходимо соблюсти, ведь кроме тех, кто хочет заявить о своей позиции, есть и остальная часть общества, которой «по разным причинам массовое мероприятие может доставить неудобства».

17-летний Роман на пикеты не выходил, летом прошлого года он угнал автомобиль и потому оказался в СИЗО. Более 4-х месяцев несовершеннолетний юноша находился вне дома, и потому не смог попросить помощи у близких. В последние дни парень жаловался на боли в животе и просил вызвать ему врачей. У Романа была пупочная грыжа. Он умер в СИЗО, не дождавшись помощи. Близкие считают, что гибель могла наступить в результате осложнений из-за тупых травм живота. Мама умершего в СИЗО 17-летнего парня из Башкирии сообщила о следах побоев на теле. Она увидела отбитые суставы на руках и синяки.

В эти же дни популярный рэпэр Face записал ролик на своем youtube-канале. «Каждый может сесть на трешку ни за что» о передачах в СИЗО.

Фото: pixabay.com

В Башкирии планируют построить еще один бассейн, на этот раз в селе Ермолаево. Радий Хабиров заявил, что водный комплекс нужно ввести в эксплуатацию до 20 апреля. В столице к лету обычно бассейны закрывали на профилактику. Ну да ладно. У нас в республике с водоемами, бассейнами, дельфинами свои уникальные отношения. В своих постах глава Башкирии неоднократно заявлял свое желание построить бассейны во всех районах республики, где это только возможно. Дочитаете обзор, найдите время, почитайте в Библии про Всемирный потоп. Так для общего кругозора. Я каждый раз пытаюсь посчитать, сколько же длилось строительство Ноева Ковчега и сбиваюсь со счета.

Рассказывают, что в Уфе со строительством все хорошо. Уже до конца года обещают открыть IQ-парк «Сколково». Новую площадку для разработки инновационных проектов сравнили с сингапурской Fusionopolis. Планируется, что объект появится в Уфе до конца этого года. Вы помните, что строительство Восточного выезда обещали начать 20 января? Обещать — не рожать. Посмотрим, как в этот раз обойдутся с подрядчиками парка. Потому что нам стало известно, что Администрация города в Башкирии не платила долг подрядчикам в размере 22 млн рублей. Да и с учредителей одной строительной компании в Нефтекамске требуют 66 млн рублей долга.