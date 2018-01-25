На главу Хайбуллинского района Башкирии возбудили уголовное дело

Осенью 2017 года он потребовал мастера, работающего в сфере ЖКХ, проложить асфальт от дороги к своему дому, пообещав заключить договор и заплатить за работу 570 тысяч рублей.

Коммерческое предприятие уложило асфальт, однако ни договора, ни денег не увидело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело.

Напомним, на Раиля Ибрагимова также было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", когда полиция передала заявление предпринимателя, уложившего асфальт, на расследование в следственный комитет, и через некоторое время оно вернулось обратно в полицию с отметкой об отсутствии состава преступления в действиях чиновника.