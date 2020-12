На сегодняшнем заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выступил с инициативой объявить наступающий год Годом науки и технологий, сообщают «Известия».

Напомним, в начале июня на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров предложил объявить 2021 год в республике Годом дорог. В правительстве приняли решение уделять больше внимания именно этому блоку. Отметим, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter