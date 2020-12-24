В Башкирии замминистр лесного хозяйства лишился должности из-за варварской вырубки

Издание сообщает, со ссылкой на источник, о том, что Азат Ахтямов прикрывал предпринимателя, который занимался лесозаготовками. Например, помогал с документами и предупреждал о проверках. Однако сам предприниматель недобросовестно относился к своей работе, из-за него лес начал гнить.