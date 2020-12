В Башкирии замминистр лесного хозяйства лишился должности из-за варварской вырубки

В Башкирии заместитель министра республиканского лесного хозяйства Азат Ахтямов написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной такого решения стало возможное пособничество в уничтожении Баймакского леса, сообщает «Башинформ».

Издание сообщает, со ссылкой на источник, о том, что Азат Ахтямов прикрывал предпринимателя, который занимался лесозаготовками. Например, помогал с документами и предупреждал о проверках. Однако сам предприниматель недобросовестно относился к своей работе, из-за него лес начал гнить. — По сведениям администрации села Тубинский, он не убирает мусор на территории пилорамы, на замечания реагирует остро, с семьёй не живет. На его делянках – мусор и ветки. Не высажены новые деревья. В итоге лес начинает гнить и новый не вырастает. Ущерб природе колоссальный. Лес Баймакского района медленно умирает, — сообщает экоактивист Дмитрий Гильмияров.

