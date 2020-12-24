Максим Забелин: случаи отказа от вакцинации против Covid-19 в Башкирии — единичны

Максим Забелин сообщил, что в республике есть единичные случаи отказов от вакцинации среди среднего звена медперсонала. Он напомнил, что вакцинация носит строго добровольный характер. По словам министра, в Башкирии также существуют актиковидники, ковид-дессиденты, которые доводят не совсем точную информацию до граждан о прививках и выступают против них.