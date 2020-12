Максим Забелин: случаи отказа от вакцинации против Covid-19 в Башкирии — единичны

Сегодня министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подвёл итоги деятельности в 2020 году. Вице-премьер ответил на вопросы журналистов о вакцинации от коронавируса, а также об отказах от прививки.

В настоящее время вакцина «Спутник V» рассчитана на людей в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, как рассказал Максим Забелин, закончены испытания с группой лиц старше 60 лет, поэтому возрастной ценз для старшего поколения будет снят. Вакцинация для детей проходит клинические исследования. В этом году Башкирия уже получила более 4,5 тысячи вакцин. В 2021 году в республику придёт уже партия 0 более одного миллиона доз уже для массовой вакцинации. Максим Забелин сообщил, что в республике есть единичные случаи отказов от вакцинации среди среднего звена медперсонала. Он напомнил, что вакцинация носит строго добровольный характер. По словам министра, в Башкирии также существуют актиковидники, ковид-дессиденты, которые доводят не совсем точную информацию до граждан о прививках и выступают против них.

