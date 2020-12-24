Максим Забелин: случаи отказа от вакцинации против Covid-19 в Башкирии — единичны

Максим Забелин: случаи отказа от вакцинации против Covid-19 в Башкирии — единичны

Вчера, 16:07ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подвёл итоги деятельности в 2020 году. Вице-премьер ответил на вопросы журналистов о вакцинации от коронавируса, а также об отказах от прививки.

В настоящее время вакцина «Спутник V» рассчитана на людей в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, как рассказал Максим Забелин, закончены испытания с группой лиц старше 60 лет, поэтому возрастной ценз для старшего поколения будет снят. Вакцинация для детей проходит клинические исследования.

В этом году Башкирия уже получила более 4,5 тысячи вакцин. В 2021 году в республику придёт уже партия 0 более одного миллиона доз уже для массовой вакцинации.

Максим Забелин сообщил, что в республике есть единичные случаи отказов от вакцинации среди среднего звена медперсонала. Он напомнил, что вакцинация носит строго добровольный характер. По словам министра, в Башкирии также существуют актиковидники, ковид-дессиденты, которые доводят не совсем точную информацию до граждан о прививках и выступают против них.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
вирусБашкириявакцинация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы