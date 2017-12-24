Хамитов: Села Башкирии через 50 лет станут как западные городки

Прежде всего, по мнению главы региона, это будет касаться сферы услуг.

На встрече с журналистами муниципальных и республиканских СМИ Хамитов выразил надежду, что через 30-50 лет села в Башкирии превратятся в подобие городков на Западе – прежде всего в том, что касается сферы услуг.

Хамитов заявил, что уже сейчас сельские жители теряют привычку проводить празднества дома, а стараются выбраться в кафе.

«Всё перемещается в сферу услуг. Парикмахерские, косметология, массаж, стоматолог, ателье, пошив и т.д. – всё это уже есть в каждом районном центре. Там формируются основы цивилизованной жизни», - сообщил глава республики. В итоге через полвека они превратятся в подобие западных городков, и называть их будут уже городами, а не селами.

Хамитов также озаботился проблемой переселения сельских жителей в города в поисках лучшей доли.