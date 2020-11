Глава Госкомитета по ЧС в Башкирии Фарит Гумеров рассказал об инциденте на личной странице в соцсетях.

По его словам, вчера в Туймзах были обнаружены тела двух мужчин в салоне легкового автомобиля. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом. С наступлением холодов ежегодно сталкиваемся с несчастными случаями, связанными с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля, пишет Фарит Гумеров. Глава Госкомитета напомнил, что прогревать или ремонтировать автомобили с работающим двигателем в гараже нельзя, даже при открытых дверях.

