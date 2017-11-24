В Уфе скончался бывший первый секретарь Башкирского рескома КПРФ

Он был последним министром народного образования БАССР и одним из наиболее ярких людей, занимавших когда-либо эту должность.

Скончался депутат Курултая по единому избирательному округу политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации» Рифгат Тимирбаевич Гарданов, сообщили «Вести-Башкортотстан».

Рифгат Тимирбаевич родился 11.02.1936 в селе Ново-Ельдяково Бураевского района, окончил Бирский государственный педагогический институт, Свердловскую высшую партийную школу. Кандидат педагогических наук.

Избирался депутатом Верховного Совета БАССР 10, 11, 12-го созывов. Заслуженный учитель школы РСФСР, почетный работник высшего образования России, заслуженный учитель БАССР, Отличник образования БАССР. Награжден медалями, орденами КПРФ. Руководил фракцией «КПРФ». Был первыс секретарем Башкирского рескома в 2005-2014 годах.