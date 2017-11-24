Глава Башкирии признался, что видит сны про работу

Рустэм Хамитов рассказал, как готовит свое очередное ежегодное послание региональному парламенту.

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал на юбилейных мероприятиях, посвященных 90-летию радиостанции «Радио России-Башкортостан» и дал подробное интервью в теле и радиоэфире.

Интервью получилось довольно душевным и жизнеутверждающим. Глава региона вновь подробно рассказал о достижениях республики. По его словам, ресурсы мощной республиканской экономики не позволят снизить качество уровня жизни населения.

- По валовому региональному продукту мы находимся в десятке крупнейших регионов Российской Федерации. Это наше место непоколебимо, и, собственно говоря, так будет долгие годы, - уверенно заявил Рустэм Хамитов с небольшим уточнением. - Хотя, конечно, на пятки наступает ряд субъектов, которые тоже активно развиваются и привлекают инвестиции. Но наша статистика показывает, что последние пять-семь лет мы идем в хорошем темпе с точки зрения развития промышленного производства, инвестиций, роста строительства и т.д. Эти цифры, может быть, и не удовлетворяют в полной мере нас, работающих в Правительстве Республики Башкортостан. Но это добротные, надежные цифры, в основном превышающие среднероссийский показатель. Поэтому мы уверены с точки зрения развития.

По словам главы республики, и 2017 год Башкирия завершит с неплохими показателями в части роста промышленного производства.

– Примерно 2-2,5 процента, может быть, даже ближе к трем процентам, - поделился Рустэм Хамитов.

Еще одним достижением он назвал перевыполнение налоговых обязательств. Консолидированный расходный бюджет республики, как и доходный, уже приближается к 200 млрд рулей.

- Это большие цифры, намного больше, чем были, например, в 2010 или 2011 годах. Это результат планомерного развития экономики, - подчеркнул глава республики. - Кроме того, экономика ещё диверсифицируется, меняется. Появляются новые виды промышленного производства, новые производства внутри действующих предприятий, и это очень важно.

При ответе на вопрос об инвестициях стало очевидно, что он является довольно болезненным для главы Башкирии.

- Когда порой говорят о том, что недостаточно инвестиций, это не тот случай, когда каждый день в чистом поле должны появляться новые предприятия. Во много крат важнее, чтобы действующие предприятия модернизировались, чтобы на их территории появлялись новые производства, цеха, открывались новые возможности для того, чтобы производство росло, - отметил он, слегка повысив голос на ведущую.

В качестве примера таких инвестиций Рустэм Хамитов привел «Газпром нефтехим Салават», где за последние пять лет в качестве инвестиций направлено более 100 млрд рублей, и УМПО, которое, по словам Рустэма Хамитова, «в 2010 году было еле живо», хотя и считалось уже тогда флагманом российского авиадвигателестроения. Если в 2010 году объём производства составлял порядка 15 млрд рублей, то по итогам 2017 года эта цифра превысит 80 млрд рублей. Колоссальный успех этого предприятия Рустэм Хамитов объяснил, в том числе и усилиями федерального правительства по формированию оборонного заказа.

Когда разговор дошел до сельхозкооперации, которая в последнее время стала излюбленной темой для обсуждения на совещаниях с аграрным уклоном, глава Башкирии привел проверенные временем аргументы.

- Знаете, иногда и журналисты, и просвещённая публика драматизируют ситуацию, когда говорят о том, что мы не попали в ту или иную программу, недополучили ресурсы. Вообще говоря, это формальности. Зачастую статус пилотного региона носит необязательный, декларативный характер, - отметил он, видимо, запамятовав, что драматизма ситуации придало именно его собственное выступление по этой теме, хотя, впрочем, он попытался дать объяснения своей тогдашней «эмоциональности».

- Я критиковал своих коллег, что не попали в этот «пилот». Критиковал справедливо, потому что сам являюсь активным сторонником развития кооперации в сельской местности. И не только в сельской местности, а вообще как таковой. Это тоже мировой тренд! Сегодня примерно 20 процентов работников Европейского союза трудятся в кооперативах, - уточнил глава региона.

По его словам, с нового года в каждом муниципалитете будут создаваться «доходогенерирующие микропредприятия» в формате кооперативов, которые будут заниматься производством молочных продуктов, мясных изделий, переработкой шерсти или, допустим, переработкой овощей, имеющихся фруктов. Эта работа будет проходить в рамках Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

- Буквально на днях я созванивался с руководителем, и он сказал мне: «Рустэм Закиевич, вы сегодня одни из лидеров по развитию кооперации», - не без гордости сообщил Рустэм Хамитов. - Мы вместе с ними создали Региональную лизинговую компанию, которая будет помогать в приобретении оборудования. Таких компаний в стране две – в Татарстане и Башкортостане. Нам выделили 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей федеральных средств и 500 млн рублей – наших республиканских ресурсов, на покупку оборудования по лизинговой схеме, в том числе для кооперативов. Эту работу мы сейчас просто развернем широким фронтом. Уверен, что в течение двух, максимум трёх лет мы изменим ситуацию в сельском хозяйстве с точки зрения наличия кооперативов.

На волне вдохновения глава Башкирии даже заявил, что «если бы не работал здесь, рекомендовал бы и сам бы организовал кооператив».

Перейдя к политическим вопросам, он сообщил, что ожидаемые в 2018 году выборы президента России (в марте) и депутатов Госсобрания РБ (в сентябре) обязательно будут максимально прозрачными. И понадеялся, что люди придут на выборы, исходя из того, что отвечают за судьбу страны и республики.

- У нас есть о чем поспорить. У нас есть значительное количество задач, которые нам надо решать, вопросов, которые требуют своего рассмотрения. Мы, властные структуры, не собираемся что-то маскировать, говорить о том, что все замечательно и гладко. Нет, не так. Есть значительное количество вопросов, - без тени улыбки твердо сказал глава региона.

Рустэм Хамитов также рассказал, как проходит подготовка ежегодного послания Госсобранию РБ.

- Я всегда подхожу к Посланиям как к важным документам, которые формируют, может быть, даже образ будущего в той или иной отрасли. Конечно, я очень серьёзно подхожу к работе над текстами. Лично работаю над ними. До следующего Послания, до 30 ноября, осталось совсем немного времени – неделя. У меня еще нет готового текста, - признался он. - Хочу сказать, что работа продолжается, хотя уже шесть или семь вариантов этого Послания я переработал. Понятно, у меня есть помощники, работает группа специалистов, которые формулируют то, о чем я говорю. Когда мы проводим работу над ошибками, бываю порой эмоционален. Но все равно терпеливо, иной раз нудно мы шлифуем эти тексты.

По его мнению, в этом году будет, скорее всего, не меньше 10 вариантов Послания. В прошлом году их было 12.

- Работать приходится много, и силы это отнимает достаточно. Тем более есть и текучка, и разные ежедневные вопросы. Но такая у меня жизнь, - вздохнул глава республики.

Пользуясь случаем, он приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью, сообщив, что видит сны про работу.

- Засыпая, думаешь о рабочих моментах. Просыпаясь, сразу начинаешь думать о том, что нужно делать, - рассказал он. - Распорядок у меня достаточно простой. Встаю в районе шести утра. У меня около часа, иногда больше, уходит на спортивные упражнения. Обычно это 30-40 минут на беговой дорожке или эллипсоиде. На беговой дорожке – 4-5 км, на эллипсоиде – тоже приличное расстояние, но там скорость повыше, поэтому счёт идёт на 12-15 км. Потом небольшая часть силовой подготовки с разного рода эспандерами. И ещё минут 10-15 растягиваюсь. Я в детстве занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную республики. До сих пор могу сделать стойку на руках, отжиматься, подтягиваться. Мне это доставляет удовольствие. Плюс упражнения на гибкость. Почему я подробно об этом говорю? Если бы не спортивный комплекс, уже давно бы сдался. А спорт и активная физкультура позволяют держать себя в форме. Это принципиально важно.

Обращаясь к радиослушателям, он не удержался от напутствия.

- Ваше здоровье – в ваших руках. Ни врачи, ни доктора не виноваты в вашем нездоровье. Только вы сами. Это правильное питание, правильный распорядок, правильные физические упражнения. Это скучные разговоры, как кому-то кажется, но другого рецепта я не знаю, - сказал Рустэм Хамитов. - Мне 63 года, и я всю жизнь занимаюсь спортом, физкультурой. Были периоды, когда этого было меньше, потому что не хватало сознательности, казалось, что запас здоровья неисчерпаем. Но ближе к 40 годам понимаешь, что все – шутки закончены, надо заниматься собой.

Глава Башкирии признался, что у него больше 200 дней неотгулянного отпуска плюс 350 отгулов в связи с работой по субботам при 12-часовом рабочем дне.