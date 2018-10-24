Япония настроена на подписание мирного договора с Россией
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией и открыть новую эпоху в российско-японских отношениях.
Премьер сообщил о подвижках в реализации соглашений, которые были достигнуты в 2016 году во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
По словам Синдзо Абэ, в скором времени Россия и Япония решат территориальную проблему и заключат мирный договор, чем откроют новый этап в отношениям между странами.
Абэ считает ненормальной ситуацию, когда после войны прошло 70 лет, а страны так и не заключили мирный договор. РФ и Япония намерены осуществлять совместную экономическую деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Японцам, которые когда-то жили здесь, два года назад была предоставлена возможность приезжать на могилы своих предков.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор со времен Второй мировой войны. Камнем преткновения является спор о том, кому должны принадлежать Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Япония считает их по праву своей территорией. Россия настаивает, что Курилы стали частью СССР после поражения Японии в войне.
В сентябре на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без дополнительных условий. 18 октября на заседании Валдайского клуба Путин сказал, что мирный договор между странами может быть подписан, если РФ и Япония повысят уровень взаимного доверия и пойдут на компромиссы по территориальным вопросам.