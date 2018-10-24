Япония настроена на подписание мирного договора с Россией

Премьер сообщил о подвижках в реализации соглашений, которые были достигнуты в 2016 году во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Синдзо Абэ, в скором времени Россия и Япония решат территориальную проблему и заключат мирный договор, чем откроют новый этап в отношениям между странами.

Абэ считает ненормальной ситуацию, когда после войны прошло 70 лет, а страны так и не заключили мирный договор. РФ и Япония намерены осуществлять совместную экономическую деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Японцам, которые когда-то жили здесь, два года назад была предоставлена возможность приезжать на могилы своих предков.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор со времен Второй мировой войны. Камнем преткновения является спор о том, кому должны принадлежать Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Япония считает их по праву своей территорией. Россия настаивает, что Курилы стали частью СССР после поражения Японии в войне.