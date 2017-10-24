Рустэм Хамитов – муниципальным служащим: Будете учиться каждый год

Глава Башкирии провел заседание Совета по развитию электронного образования.

Сегодня Глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл выездное заседание Совета при Главе РБ по развитию электронного образования. Оно прошло в Башкирской академии государственной службы и управления.

Вначале глава региона сказал об успехах в электронном развитии:

- В рейтинге информатизации регионов за один год мы поднялись с 31-го места в стране на седьмое. Всегда говорю о том, что присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех. Это связано с реализацией крупных проектов по информатизации в сфере образования, здравоохранения, транспорта, «Электронного Правительства», созданием на базе центров занятости населения, районных и городских библиотек Центров общественного доступа.

Но затем Рустэм Хамитов перешел на критику. По его словам, Управление Главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политики с начала этого года вплотную занимается системным обучением государственных гражданских служащих с итоговым тестированием. От 38 органов государственной власти по представленным 22 электронным курсам поданы 4,5 тысячи заявок от почти 2 тысяч служащих. К настоящему времени прошли регистрацию и заведены на портал «Электронное образование» 1600 служащих. Из 3 700 электронных курсов к настоящему времени успешно завершено обучение и сдано итоговое тестирование по 2 144 курсам.

- Цифры звучат вроде бы большие – тысячи, сотни, - сказал Рустэм Хамитов. - Хотя мы с вами понимаем, что у нас в республике 13 тысяч государственных и муниципальных служащих. Мне говорят, что раз в три года они должны повышать квалификацию. А я считаю, что каждый год, а ещё лучше каждые полгода или каждый квартал. Потому что знания прирастают очень активно, быстро. Информационный поток колоссальный. Отучить от бесцельного времяпрепровождения перед компьютерами и заставить государственного служащего работать – вот наша задача. Есть работа – мы отвечаем за то, чтобы нашим людям жилось лучше. Этому должна быть посвящена каждая минута нашей деятельности.

Как считает глава региона, ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих должна играть Башкирская академия государственной службы и управления. Фактически она должна стать главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы.

- Мы переформатируем академию, отказываемся от приёма по системе подготовки высшего образования, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Уже приём прекратили, сейчас в затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы.

Сегодня техническая обеспеченность уже неплохая: велико количество компьютеров, проекторов, другой техники. А мы должны по-настоящему вложиться в академию, чтобы она стала передовой в России, чтобы к нам приезжали, смотрели и учились, как можно и нужно организовать дело повышения квалификации на уровне субъекта Российской Федерации.