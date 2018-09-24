В Госдуме поддержали закон, который сэкономит бюджету Башкирии 3,75 миллиарда рублей

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который поможет достроить Восточный выезд из Уфы, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Депутаты прежнего состава башкирского парламента внесли в Госдуму поправки в статью 9 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поправками предусмотрено введение отсрочки до 1 января 2023 года в отношении отдельных ограничений налогового законодательства, установленных в ноябре прошлого года. Речь идет о праве вычета НДС на товары, работы, услуги, приобретенные за счет бюджетных средств, в отношении организаций-концессионеров, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счет бюджетных инвестиций, полученных на основании концессионных соглашений, заключенных до 1 января 2018 года.

- Внесенные в прошлом году изменения в Налоговый кодекс создали определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – В нашей республике таким примером является проект по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый Восточный выезд. Он предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.

Концессионное соглашение по «Восточному выезду» было заключено 1 июня 2017 года. Всего на строительство проекта должно быть выделено 34 млрд руб. Из этой суммы 24,5 млрд руб составляют бюджетные инвестиции, которые частный концессионер получал бы из бюджета Башкирии в виде капитального гранта.

Данная форма финансирования позволяла бы концессионеру предъявлять к вычету входящий НДС на сумму товаров, работ и услуг, оплаченных в том числе за счет средств капитального гранта. Но тут закон изменили, и в проекте образовался дефицит в размере 3,75 млрд руб.

- После внесения изменений в конце прошлого года был введен прямой запрет на вычет НДС, уплаченного покупателями на товары, работы, услуги, за счет субсидий или бюджетных инвестиций, - пояснил Константин Толкачев. - В связи с невозможностью возмещения НДС у концессионера образуется дефицит средств на финансирование затрат по реализации проекта в размере 3,75 миллиарда рублей.

В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета должна была вырасти на эту сумму.

- Для экономии данных средств и был разработан предложенный нами законопроект, - сказал Константин Толкачев. - Башкортостан - не единственный субъект, где сложилась подобная ситуация с реализацией инвестиционных проектов. Федеральный центр с пониманием отнесся к проблемам регионов.

Законопроект парламентариев Башкирии поддержали в правительстве Российской Федерации и Госдуме, где его оперативно рассмотрели и приняли в первом чтении.