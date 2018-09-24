В башкирском парламенте четыре партии образовали свои фракции

Сегодня на совещании депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва члены четырех партий, прошедших на выборах 9 сентября в парламент, образовали свои фракции.

Руководителем фракции «Единая Россия» избран Рустам Ишмухаметов, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фракцию ЛДПР возглавил Вячеслав Рябов, сообщил Медиакорсети сам депутат.

Фракцию КПРФ возглавил Юнир Кутлугужин, первый секретарь башкирского рескома КПРФ, сообщили в рескоме.

До представителей регионального отделения «Справедливой России» дозвониться не удалось, но нетрудно предположить, что фракцию этой партии возглавил ее лидер в Башкирии Юрий Игнатьев.

Напомним, что по итогам голосования «Единая Россия» получила 79 мандатов, КПРФ – 15, ЛДПР – 7, и «Справедливая Россия» – 5, «Патриоты России» - 2, «Зеленые» – 1 и один мандат у самовыдвиженца.