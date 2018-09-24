Михаил Тарасенко перестал возглавлять Верховный суд Башкирии

Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября председателем Пятого кассационного суда общей юрисдикции назначен Михаил Иванович Тарасенко, сообщается на официальном портале Верховного суда Башкирии. Срок его назначения – шесть лет.

Михаил Тарасенко возглавлял Верховный суд Башкирии с 2007 года. Кто теперь будет возглавлять Верховный суд региона, пока неизвестно, как и то, кто исполняет обязанности председателя ВС РБ. Информацию об этом в приемной и в пресс-службе суда предоставить затруднились.