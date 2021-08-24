Жители Хабаровска скоро переедут из аварийных домов в новые квартиры

Жители Хабаровска готовятся к переезду из аварийного жилья. Их поселят в новые квартиры с комфортными условиями. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он добился от государства выделения средств, чтобы решить данную проблему до 2023 года.

Известно, что зимой 2020 года губернатор достиг договоренности с компанией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Благодаря этому стартовала программа глобального переселения людей из домов барачного типа, пишет transsibinfo.com. Через год планируется освободить все бараки, расположенные на проспекте 60-летия Октября. С каждым годом ситуация со старыми аварийными домами только ухудшалась. Она не решалась из-за нехватки средств. Мария Ермилова, представитель Общественного совета при министерстве ЖКХ, отметила, что благодаря Михаилу Дегтяреву данная проблема быстро разрешилась. Планируется на месте бараков построить новые современные здания и сооружения, где хабаровчанам и гостям города будет комфортно находиться. Около 50 жителей ветхих жилых зданий уже получили новое жилье. Скоро переедут еще 1299 граждан. На это будет потрачено около 2 млрд рублей. Финансировать проект будет Министерство строительства и ЖКХ РФ. Для губернатора Хабаровского края важно качество, уют и комфорт городской среды. Он планирует в сжатые сроки переселить еще более 3000 человек, которые на данный момент живут в старых домах.

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