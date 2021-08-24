Жители Хабаровска скоро переедут из аварийных домов в новые квартиры

Известно, что зимой 2020 года губернатор достиг договоренности с компанией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Благодаря этому стартовала программа глобального переселения людей из домов барачного типа, пишет transsibinfo.com. Через год планируется освободить все бараки, расположенные на проспекте 60-летия Октября.
С каждым годом ситуация со старыми аварийными домами только ухудшалась. Она не решалась из-за нехватки средств. Мария Ермилова, представитель Общественного совета при министерстве ЖКХ, отметила, что благодаря Михаилу Дегтяреву данная проблема быстро разрешилась. Планируется на месте бараков построить новые современные здания и сооружения, где хабаровчанам и гостям города будет комфортно находиться.
Около 50 жителей ветхих жилых зданий уже получили новое жилье. Скоро переедут еще 1299 граждан. На это будет потрачено около 2 млрд рублей. Финансировать проект будет Министерство строительства и ЖКХ РФ.
Для губернатора Хабаровского края важно качество, уют и комфорт городской среды. Он планирует в сжатые сроки переселить еще более 3000 человек, которые на данный момент живут в старых домах.