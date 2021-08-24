Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
24 августа, 13:53ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Указ вступил в силу с момента подписания, а сами выплаты будут осуществляться с сентября текущего года

Президент России подписал указ, согласно которому пенсионеры, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что если выплата не была произведена из-за смерти получателя, то регулирует данный момент уже 63 статья закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–I.

Так, в указе обговаривается, что выплаты будут производиться начиная с сентября текущего года согласно документам в выплатном или в пенсионном деле. Это означает, что писать соответствующее заявление гражданам не нужно.

Отмечается, что лицам, которые проживают в организациях социального обслуживания, пенсия будет выплачена в полном размере. Также не производится удержания суммы и в случае взыскания пенсии и иных социальных выплат.

В указе также прописано, что выплата будет производиться в соответствии с предусмотренными условиями перечисления данного вида пенсий.

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