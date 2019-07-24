Спикер парламента Башкирии прокомментировал флешмоб #Янехотелаумирать

К флешмобу в социальных сетях присоединяются самые разные женщины, которые стали жертвами семейного насилия или столкнулись с ними вплотную. По словам Константина Толкачева, истории женщин, включая жительниц нашей республики, соседних регионов, вызывают сочувствие. По его данным, только в Уфе ежегодно составляется более 8 тысяч протоколов, связанных с семейным дебоширством.

- Тему насилия в семье не принято выносить на передний план, однако проблема действительно существует, - написал Константин Толкачев. - Участницы акции требуют на законодательном уровне ужесточить наказание за насилие в семье. Это сигнал для парламентариев всех уровней. Однако прежде необходимо разобраться, в чем проблема — в несовершенстве законодательства или же в неэффективности его исполнения. В любом случае концептуальное решение должно приниматься на федеральном уровне.