Радий Хабиров пообещал снять глав районов с низким рейтингом

Ряд глав администраций районов ожидает скорая отставка, заявил сегодня, 24 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров.

— Это касается тех должностных лиц, которые имеют низкий рейтинг по методике, которую ввели при нем в администрации главы региона.

Радий Хабиров не стал раскрывать имена, но пообещал, что скоро об этом узнают все.

В ходе беседы Радий Хабиров дал понять, что некоторые главы администраций муниципальных образований подходят формально к выполнению новых подходов, например, не изменили отношения к малому и среднему бизнесу или к общению с жителями.

Напомним, что Радий Хабиров ввел систему «Инцидент», в которой отслеживается реакция чиновников на злободневные проблемы, обсуждаемые в соцсетях. На основе данных этой системы и формируется рейтинг чиновников.