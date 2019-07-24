Радий Хабиров пообещал снять глав районов с низким рейтингом
Об этом он сказал на встрече с журналистами.
Ряд глав администраций районов ожидает скорая отставка, заявил сегодня, 24 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров.
— Это касается тех должностных лиц, которые имеют низкий рейтинг по методике, которую ввели при нем в администрации главы региона.
Радий Хабиров не стал раскрывать имена, но пообещал, что скоро об этом узнают все.
В ходе беседы Радий Хабиров дал понять, что некоторые главы администраций муниципальных образований подходят формально к выполнению новых подходов, например, не изменили отношения к малому и среднему бизнесу или к общению с жителями.
Напомним, что Радий Хабиров ввел систему «Инцидент», в которой отслеживается реакция чиновников на злободневные проблемы, обсуждаемые в соцсетях. На основе данных этой системы и формируется рейтинг чиновников.
Отметим, что среди обсуждаемых с журналистами тем были проблемы малого и среднего бизнеса, строительства, а также доходов населения.