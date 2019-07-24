Радий Хабиров не ответил на прямой вопрос о Назарове как премьер-министре

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с журналистами и ответил на ряд вопросов. Одним из первых задала вопрос журналист Светлана Валиева, она спросила о том, может ли сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров стать премьер-министром.

- Ни для кого не секрет, что мы с Андреем Геннадьевичем с ранних 2000-х лет дружим, - сказал Радий Хабиров. – На многие вещи у нас ним взгляды схожи, на некоторые – диаметрально противоположные.

- Мы рассматриваем на должность премьер-министра целый ряд ярких, добившихся успеха, людей республики, - уклонился Радий Хабиров от прямого ответа. – Среди них могут оказаться разные люди.

Чуть ранее Радий Хабиров пояснил, что он не хочет врать, но иногда некоторые вещи нельзя говорить.