Радий Хабиров не ответил на прямой вопрос о Назарове как премьер-министре
Врио главы Башкирии рассматривает на пост премьер-министра несколько кандидатур.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с журналистами и ответил на ряд вопросов. Одним из первых задала вопрос журналист Светлана Валиева, она спросила о том, может ли сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров стать премьер-министром.
- Ни для кого не секрет, что мы с Андреем Геннадьевичем с ранних 2000-х лет дружим, - сказал Радий Хабиров. – На многие вещи у нас ним взгляды схожи, на некоторые – диаметрально противоположные.
- Мы рассматриваем на должность премьер-министра целый ряд ярких, добившихся успеха, людей республики, - уклонился Радий Хабиров от прямого ответа. – Среди них могут оказаться разные люди.
Чуть ранее Радий Хабиров пояснил, что он не хочет врать, но иногда некоторые вещи нельзя говорить.
Таким образом, пока остается только делать предположения, кто же возглавит правительство Башкирии. Андрей Назаров назывался в ряде СМИ как один из возможных кандидатов на пост премьер-министра республики.