Радий Хабиров: Лилия Гумерова - кандидат в сенаторы под номером один
24 июля, 14:36ПолитикаРазиф АбдуллинФото: pnp.ru
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Врио главы Башкирии объяснил, почему он предпочитает оставить сенатором Лилию Гумерову.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 24 июля, на встрече с журналистами врио главы Башкирии Радий Хабиров объяснил свой выбор кандидатуры сенатора, которого он выдвинет в случае его избрания главой Башкирии на выборах 8 сентября.
- Лилия Гумерова - это кандидат под номером один, - сказал он. - В Совете Федерации нужны лоббистские возможности. А у нее они есть.
В списке возможных сенаторов от Радия Хабирова значатся также депутат Госдумы Павел Качкаев и бывший мэр Стерлитамака Спартак Ахметов.
По словам Хабирова, эти кандидатуры внесены в список как резерв в случае кадрового решения или иных обстоятельств. Например, если действующий сенатор перейдет на другую работу, то его заменит другой человек из этого списка.
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