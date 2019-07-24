Радий Хабиров: Лилия Гумерова - кандидат в сенаторы под номером один

Сегодня, 24 июля, на встрече с журналистами врио главы Башкирии Радий Хабиров объяснил свой выбор кандидатуры сенатора, которого он выдвинет в случае его избрания главой Башкирии на выборах 8 сентября.

- Лилия Гумерова - это кандидат под номером один, - сказал он. - В Совете Федерации нужны лоббистские возможности. А у нее они есть.

В списке возможных сенаторов от Радия Хабирова значатся также депутат Госдумы Павел Качкаев и бывший мэр Стерлитамака Спартак Ахметов.