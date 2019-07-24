МИДу Украины не понравилось поздравление генсека СЕ

Главу ведомства Сергея Кислицу больше всего смутили слова представителя СЕ о суверенитете государства, сообщает 24 июля газета «Известия» .

Он обвинил Ягланда в том, что независимость Украины ставится им под сомнение. Помимо этого, Кислица назвал подхалимским поведение генерального секретаря ЕС по отношению к Зеленскому.