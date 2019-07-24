МИДу Украины не понравилось поздравление генсека СЕ

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В МИДе Украины негативно отреагировали на поздравление от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в адрес главы государства Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» с победой на выборах в раду.
Главу ведомства Сергея Кислицу больше всего смутили слова представителя СЕ о суверенитете государства, сообщает 24 июля газета «Известия».
Он обвинил Ягланда в том, что независимость Украины ставится им под сомнение. Помимо этого, Кислица назвал подхалимским поведение генерального секретаря ЕС по отношению к Зеленскому.
Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. После обработки 95% протоколов лидирующей остается партия Зеленского, которая набрала более 43% голосов избирателей.
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