Китай продолжит военное сотрудничество с Россией

По словам представителя Минобороны Китая старшего полковника У Цяна, военные ведомства двух стран продолжат осуществлять совместные операции. Об этом информирует RNS.

Практики проведения операций по стратегическому патрулированию военными РФ и КНР станут проходить после двусторонних консультаций. Развитие отношений в военной сфере будут контролировать руководители государств. Россия и Китай окажут поддержку друг другу. Сотрудничество Пекина и Москвы предусматривает уважение взаимных интересов и развитие соответствующих механизмов взаимодействия, сказал У Цян.