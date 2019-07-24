Фото: kremlin.ru
Китай продолжит военное сотрудничество с Россией
24 июля, 16:12Политика
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Министерства обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики и будущем будут взаимодействовать.
По словам представителя Минобороны Китая старшего полковника У Цяна, военные ведомства двух стран продолжат осуществлять совместные операции. Об этом информирует RNS.
Практики проведения операций по стратегическому патрулированию военными РФ и КНР станут проходить после двусторонних консультаций. Развитие отношений в военной сфере будут контролировать руководители государств. Россия и Китай окажут поддержку друг другу. Сотрудничество Пекина и Москвы предусматривает уважение взаимных интересов и развитие соответствующих механизмов взаимодействия, сказал У Цян.
Выступление представителя Минобороны КНР состоялось во время презентации «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».
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