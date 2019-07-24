«Иванов, Петров, Сидоров, Хамитов»: врио главы Башкирии рассказал о кадровой политике

Сегодня, 24 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ рассказал, как представляет себе работу чиновничьего аппарата после выборов 8 сентября в том случае, если его изберут главой республики.

По словам Радия Хабирова, кардинальных изменений в своей команде он не планирует. При этом в Башкирии с большой долей вероятности появится премьер-министр, но о том, кто может занять этот пост, Хабиров не сказал конкретно.

По поводу структуры администрации главы региона и правительства Радий Хабиров сказал, что они его вполне устраивают, поскольку были годами проверены.

- Там работают люди, которые делают свою работу, - сказал Радий Хабиров. – В расширении штата я не заинтересован, но не исключено, что произойдут некоторые косметические изменения. Какие-то министерства будут выделены на первый план, а другие разделены.

После своего возвращения в Башкирию, Радий Хабиров, став врио главы республики, поменял примерно 5% кадрового состава аппарата правительства и администрации главы.

- В целом там работает большое количество компетентных людей с большим опытом независимо от того, управляет регионом Иванов, Петров, Сидоров, Хамитов, Хабиров или Рахимов, - добавил юмора в обсуждение темы Радий Хабиров.