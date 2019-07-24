Гранит, мрамор и парки: какой видят Уфу власти Башкирии

В частности, он рассказал сказал журналистам, где собираются установить памятник командиру 112-й Башкирской кавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову.

- Мы на Советской площади специально будем делать как достопримечательность мирового масштаба – конную статую Шаймуратова, - сказал он, говоря о туристских перспективах Уфы.

Генерал-майор Минигали Шаймуратов командовал в годы Великой отечественной войны легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943 — 16-я Гвардейская кавалерийская дивизия). Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев войны не было ни в одном соединении Красной Армии.

- Я вижу Уфу таким городом, хочу добавить в него гранит, мрамор и парки, - позже добавил он, говоря о планах по изменению столицы республики.

По словам Радия Хабирова, сейчас обсуждается идея об обновлении парка «Кашкадан», в частности, там могут полностью слить воду пруда, углубить его и преобразить парк. Пока ждут заключения экологов, чтобы изменения не повредили гидросистему пруда.

Радий Хабиров отметил, что ему нравится новая набережная реки Белой.

- Там есть место для движухи, - пояснил он. – Сейчас на передний план выходит не бетон и гранит, а содержательная часть набережной. Есть очень хороший потенциал.