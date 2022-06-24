Жительница Башкирии предложила запретить концерт «Машины времени» в Уфе

Свою точку зрения жительница города Октябрьского высказала в комментарии к посту Радий Хабирова. Ее негодование вызвали анонсы концерта группы «Машина времени» в Уфе.
«В это непростое время, когда весь западный мир поставил себе задачу уничтожить нашу страну, когда наши солдаты самоотверженно сражаются и погибают, выполняя задачи СВО, а простые граждане как могут стараются помочь, участвуя в гуманитарных акциях, в это самое время в Уфе анонсируется концерт группы „Машина времени“, лидер которой Макаревич откровенно ненавидит Россию, президента и народ, на весь мир критикуя политику и армию и называя всех нас „мудачьем“ и „скотом“», — написала она.
По ее мнению, лидер группы «собирается приехать на гастроли в Уфу, проповедовать со сцены свои человеконенавистнические взгляды, антироссийскую риторику». Макаревича она почему-то сравнила с поэтому Константином Симоновым, если бы он вдруг поехал с гастрольным туром во время Великой Отечественной войны, а на концертах негативно высказывался о советских людях.
«Как, если не предательством и подлостью, назвать действия организаторов гастролей, которые ради денег не понимают, какой вред они нанесут нашей стране? Представляете, если бы в Великую Отечественную войну поэт Симонов не стихи и песни бы писал, которые вся страна пела бы, а ездил бы по гастролями и говорил: „советские люди — совки, и надо поскорее сдаваться цивилизованным фашистам“?», — спрашивает она.
Концерт, о котором идет речь, запланирован на 27 сентября, стоимость билета — от 2,5 до 7,5 тыс. рублей. «Машина времени» приезжает в Уфу довольно редко. Предыдущий концерт группы состоялся в 2019 году, сообщил Mkset организатор, руководитель продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.
По его данным, в настоящее время угрозы отмены выступления легендарного рок-музыканта нет. Однако он вполне допускает, что это может случиться: в регионах по тем или иным причинам закрывают площадки для определенных групп.
«Лет семь назад, при Хамитове, мне звонили и спрашивали, не собираюсь ли я проводить концерт Макаревича, были указания блокировать его. Я тогда не планировал. Сейчас пока таких звонков мне не поступало. Но все может быть. Основания беспокоиться [по поводу отмены концерта], конечно, есть, пока складывается такая геополитическая ситуация. Если людей штрафуют за то, что они стоят с книжками Толстого… Благодарю, что меня не могут привлечь за то, что меня зовут Радмир. Родители уже умерли — и некого подтянуть», — прокомментировал он.
Вместе с тем, по мнению Радмира Усаева, в высказываниях рок-музыканта «нет никакого криминала».
«Он просто пацифист. У меня на афише пацифистский знак — он всегда был у них. Нельзя людей гнобить за то, что они против [спецоперации]», — считает он.
Радмир Усаев также сообщил, что граждане, высказывающие претензии по поводу организации концертов музыкантов с неправильными политическими взглядами, звонят и ему в офис. Однако он считает, что искусство должно оставаться вне политики. «Но я же привожу и «ЛЮБЭ», подчеркнул руководитель продюсерского центра.
Ранее в Уфе отменили концерт рок-группы «БИ-2», концерт должен был состояться 5 июля. Позже группа заявила о переносе выступлений в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле на осень, точные даты пока неизвестны. Отмене концерта в Уфе предшествовала критика группы «по политическим мотивам». Вице-спикер Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров усмотрел «потворничество наших недругов» в отказе БИ-2 выступать в Омске на сцене с плакатом «Zа Россию». А член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин предлагал не только отменить концерт, но и отправить музыкантов на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества. Сами музыканты сообщали, что отказались выступать в Омске из-за решения администрации площадки демонтировать декорации, заслонявшие баннер с буквой «Z».