Окончательный уход IKEA и открытие «Вкусно и точка»: Главное за неделю в Башкирии

В Башкирии уже в следующем месяце изменится размер платы за коммунальные услуги. Изменения коснутся цен на горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, газ и вывоз мусора. Также ранее стало известно, что с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с управляющих компаний на жильцов. Таким образом, нововведение будет обязывать оплачивать услуги на ОДН всех потребителей. О том, как инициатива отразится на размере оплаты коммунальных услуг Mkset рассказал эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков.
Наряду с этим стало известно, что российские операторы связи начнут взимать плату за оформление SIM-карты. Корреспондент связался с представителями трёх крупнейших на территории республики операторов сотовой связи с целью узнать, что ждет жителей республики при оформлении новой симки.
Стала известна точная дата проведения распродажи товаров со склада «IKEA» в Уфе. Напомним, что о решении шведской мебельной компании не возобновлять работу магазинов на территории России стало известно 20 июня, при этом магазины торговой сети в России были закрыты ещё с 3 марта. Сама же новость о закрытии взбудоражила уфимцев — корреспондент Mkset отправился в торговый центр, чтобы своими глазами увидеть последний день работы IKEA в Уфе.
Согласно данным рейтинга РИА Рейтинг в башкирии 460 тысяч человек живут за чертой бедности. Таким образом, республика расположилась на 39 месте в рейтинге по уровню благосостояния граждан в различных субъектах страны публикует. Отмечается, что годом ранее республика занимала 36 строчку в аналогичном исследовании.
Свою работу в башкирской столице начали рестораны сети «Вкусно и точка». Так, 19 июня в Уфе открылся первый ресторан бывшей сети «McDonald’s», корреспондент Mkset отправился в обновлённое заведение, чтобы узнать, как изменилось его меню и интерьер. Отметим, что 21 июня в Уфе свои двери открыли ещё четыре ресторана сети фастфуда.
Духовное управление мусульман республики прокомментировало ранее предъявленные религиозной организации обвинения о том, что та не желает заниматься строительством мечети Ар-Рахим, которое, к слову, длится уже порядка 15 лет. Напомним, что неделей ранее с обвинениями выступил руководитель компании «Алтын Курай» Ильдар Ишеев, сообщив журналистам, что инвестора для объекта нашли в Духовном управлении мусульман РФ, однако для возобновления работ необходимо согласие ДУМ Башкирии. В свою очередь, в ДУМе республики сообщили, что никакого отношения к возведению храма компания не имеет.
Также ранее Mkset рассказывал историю обманутых паломников из Башкирии, которые намеревались совершить священное для мусульман паломничество в Мекку. Верующие должны были отправиться в Хадж к мусульманской святыне ещё в 2018 году, но были обмануты туроператором на сотни тысяч рублей. Как отмечает один из героев этой истории, в числе обманутых оказалось немало людей преклонного возраста, многих из которых сегодня уже нет в живых.
Днём ранее стало известно о гибели уроженца Башкирии, лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Музыкант скончался на 49-м году жизни от инфаркта. Сегодня стало известно, что певец будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Отметим, что Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Мэр города ранее прокомментировал идею об установке памятника певцу на его родине.
Несколькими днями ранее курортный сезон стартовал сегодня в Соль-Илецке. Пользователи соцсетей рассказали, как выглядит популярное место для лечебного отдыха, отметив при этом высокие цены и низкий уровень обслуживания. Напомним, популярный курорт с солеными озерами мог не открыться в этом году из-за карстовых процессов на солевых месторождениях.
Исправительная колония в городе Мелеуза объявила тендер на закупку надувного плавательного банана. Стоимость плавательного средства, на котором одновременно могут разместиться до шести человек, по данным закупки, не должна превышать 132 900 рублей. Позднее ситуацию прокомментировал ФСИН, сообщив, что банан предназначен для базы отдыха «Дубрава"при исправительной колонии.