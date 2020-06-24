Владимир Путин принял решение и подписал указ о новой единовременной выплате

О том, что жители России получат еще раз единовременные выплаты на детей в июле, Владимир Путин говорил во время своего обращения, транслировавшегося 23 июня. В настоящий момент на документе уже стоит подпись президента.

В указе говорится, что решение о выплате принято, чтобы обеспечить социальную поддержку и сохранить доходы семей с детьми. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет положена всем семьям, проживающим на территории страны.

Выплата не будет учитываться, как доход семьи при дальнейшем предоставлении мер поддержки. Тем семьям, которые ранее уже получали компенсацию, подавать снова документы в Пенсионный фонд России не нужно. Те, кто не получил июньские выплаты, имеют право обратиться в фонд до октября 2020 года.