СК Башкирии начал проверку по факту смерти трех человек в коллекторе под Уфой

СК Башкирии начал проверку по факту смерти трех человек в коллекторе под Уфой
СК Башкирии начал проверку по факту смерти трех человек в коллекторе под Уфой
Вчера, 21:14ПолитикаФото: 1MI
Тела трех человек были обнаружены в коллекторе на территории строящегося дома.

Сегодня, 24 мая, в коллекторе на территории строящегося дома по улице Гази Загитова были обнаружены тела трех человек. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, следователями устанавливаются обстоятельства смерти. В частности, организован комплекс следственного-оперативных мероприятий

Так, на месте работают следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС и Управления гражданской защиты Уфы.

Согласно открытым источникам, по улице Гази Загитова строится Жилой комплекс микрорайон Затон. Застройщиком ЖК выступает НО «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан».

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