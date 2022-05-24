Мэрия Уфы незаконно предоставила участок земли рядом с парком в «Южном»

Ранее жители микрорайона «Южный» обнаружили, что на участке, который находится рядом с новым сквером, началось строительные работы. На землях возводится административное здание с подземным паркингом. При этом во время общественных слушаниях проектировщики заявляли, что на этой территории появится площадка для стритбола, а также место для выгула собак.