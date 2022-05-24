186 дачных участков и богатые жены: чиновники мэрии Уфы раскрыли доходы за 2021 год

Особо любопытными оказались доходы начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азата Равилова. В его собственности 186 дачных участков, девять земельных участков сельхозназначения и один участок "для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения" площадью 5 га. Кроме того, в собственности Равилова два жилых дома (111,9 и 104,6 кв.м) и доля в квартире площадью 142,2 кв.м. Супруга Азата Равилова заработала за год на порядок меньше - всего 213,9 тысяч рублей. Она владеет иномаркой Haval F7 и долей в квартире площадью 142,2 кв.м.