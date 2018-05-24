СМИ: Тереза Мэй хочет отсрочить Brexit до 2023 года

Во второй переходный период Лондон попытается решить оставшиеся вопросы касающиеся торговых соглашений и таможни. Об этом 24 мая пишет газета « Известия ».

Так Мэй старается не допустить появления официальной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта следующего года. Переходный период продлится до начала 2021 года. По словам главы националистов Шотландии Николы Стерджен, в регионе организуют референдум о независимости. С точной датой мероприятия определятся после оглашения условий выхода Великобритании из ЕС.