СМИ: Тереза Мэй хочет отсрочить Brexit до 2023 года
Сегодня, 18:54Политика
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По информации западных изданий, глава правительства Великобритании Тереза Мэй будет добиваться от Евросоюза отсрочки полноценного Brexit до 2023 года.
Во второй переходный период Лондон попытается решить оставшиеся вопросы касающиеся торговых соглашений и таможни. Об этом 24 мая пишет газета «Известия».
Так Мэй старается не допустить появления официальной границы между Ирландией и Северной Ирландией.
Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта следующего года. Переходный период продлится до начала 2021 года. По словам главы националистов Шотландии Николы Стерджен, в регионе организуют референдум о независимости. С точной датой мероприятия определятся после оглашения условий выхода Великобритании из ЕС.
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