В Башкирии разрешили проводить митинги около зданий госвласти

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, депутаты принимали во внимание решение Конституционного суда РФ по Коми, где ранее были запрещены собрания, митинги, шествия и демонстрации в радиусе 50 метров от входа в здания органов госвласти, местного самоуправления и госучреждений. Суд признал эти нормы неконституционными.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев напомнил, что подобные положения были и в регионе, но теперь они пересмотрены.