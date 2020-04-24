В Башкирии разрешили проводить митинги около зданий госвласти
Закон также дает разрешение митинговать на территории садовых товариществ.
По информации пресс-службы Курултая Башкирии, депутаты принимали во внимание решение Конституционного суда РФ по Коми, где ранее были запрещены собрания, митинги, шествия и демонстрации в радиусе 50 метров от входа в здания органов госвласти, местного самоуправления и госучреждений. Суд признал эти нормы неконституционными.
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев напомнил, что подобные положения были и в регионе, но теперь они пересмотрены.
«В частности, из закона исключены положения о запрете проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан", - передается в пресс-службу парламента цитата председателя комитета по местному самоуправлению Сергея Афонина.