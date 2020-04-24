Руководитель КПРФ в Башкирии предоставил недостоверные сведения о доходах

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии прокомментировали результаты проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые были предоставлены Юниром Кутлугужиным за 2018 год.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев прокомментировал, что во время проверки были действительно выявлены несоответствия. «Юнир Кутлугужин ошибочно указал в графе сведений о доходе по основному месту работы дополнительно сумму средств, поступивших на его счета за отчетный период», – объяснил Толкачев.

По словам Константина Толкачева, депутат указал больший размер зарплаты, чем она есть на самом деле, однако, отметил он, сведения были заведомо недостоверные.