Страны G7 рассматривают возможность ужесточения антироссийских санкций
США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Германия и Япония (государства входящие в G7) могут ввести новые ограничения против России.
Ужесточение антироссийских санкций связано с войной на юго-востоке Украины. Об этом пишет портал rns.online.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини указала, что продолжительность действия санкций зависит от самой России. Москва должна выполнить Минские соглашения. Если Россия выполнит свои обязательства, то ограничения с нее могут быть сняты. В противном случае страны G7 примут решение об ужесточении санкций.
Государства G7 вменяют России ее дестабилизирующее поведение на международной арене. Запад просит Москву прекратить подобные действия. Кремлю нужно исполнить международные обязательства, а также выполнить свои обязанности как члена Совбеза ООН.
Несмотря на разногласия с Россией страны G7 готовы продолжить сотрудничество с ней по вопросам разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов.