Самозанятые смогут оплачивать налоги с помощью нового сервиса от Сбербанка

Чтобы воспользоваться нововведением, самозанятые должны с телефона пройти регистрацию в сервисе «Свое дело» в «Сбербанке Онлайн» (минимум версия 10.10.). Об этом пишет newsnn.ru.

Если Федеральная налоговая служба РФ начислила налог, который больше 100 рублей, то его можно будет увидеть в приложении начиная с 12 числа месяца, который идет вслед за отчетным.

По словам директора дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, раньше самозанятые использовали несколько сервисов, чтобы оплатить налоги, теперь же все необходимое будет в одном банковском приложении. Люди, занимающиеся своим делом, теперь смогут сэкономить время и не утруждать себя сложными операциями. Освободившееся время можно направить на развитие личного бизнеса.