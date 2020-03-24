Самозанятые смогут оплачивать налоги с помощью нового сервиса от Сбербанка
24 марта, 16:33ПолитикаФото: google.com
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Сбербанк создал и запустил новый сервис «Оплата налога», который упрощает жизнь самозанятым. Теперь клиентам не нужно вводить сумму налога на профессиональный доход и реквизиты для оплаты – благодаря новому сервису все данные можно будет найти в отдельном разделе приложения «Сбербанк Онлайн».
Чтобы воспользоваться нововведением, самозанятые должны с телефона пройти регистрацию в сервисе «Свое дело» в «Сбербанке Онлайн» (минимум версия 10.10.). Об этом пишет newsnn.ru.
Если Федеральная налоговая служба РФ начислила налог, который больше 100 рублей, то его можно будет увидеть в приложении начиная с 12 числа месяца, который идет вслед за отчетным.
По словам директора дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, раньше самозанятые использовали несколько сервисов, чтобы оплатить налоги, теперь же все необходимое будет в одном банковском приложении. Люди, занимающиеся своим делом, теперь смогут сэкономить время и не утруждать себя сложными операциями. Освободившееся время можно направить на развитие личного бизнеса.
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