Hyundai тестирует новый кроссовер Tucson

Отмечается, что модель будет напоминать купе из-за покатой крыши. Кроме этого, колесные арки Tucson теперь станут квадратной формы, у него появится аэродинамический обвес и исчезнут дверные ручки. Еще одно отличие заключается в том, что выбор режима давления будет клавишным.