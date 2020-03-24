Hyundai тестирует новый кроссовер Tucson

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Автоконцерн Hyundai (Корея) начала тестировать обновленный кроссовер Tucson.
Об этом стало известно 24 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что модель будет напоминать купе из-за покатой крыши. Кроме этого, колесные арки Tucson теперь станут квадратной формы, у него появится аэродинамический обвес и исчезнут дверные ручки. Еще одно отличие заключается в том, что выбор режима давления будет клавишным.
Рулевое колесо Tucson будет таким же, как в последних Sonata и Elantra.
Премьера новой версии кроссовера состоится в апреле.
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